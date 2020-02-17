Для гибких смартфонов Samsung будут продавать защитное покрытие (фото)

Филиал южнокорейской компания Samsung – Samsung Display Co. будет продавать стеклянное покрытие для разных складных устройств.

Покрытие должно выдержать не менее 200 тыс. сгибаний, сообщает Yonhap.

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По словам компании, защитное стекло имеет толщину в 30 микрометров и может быть изготовлено в больших масштабах для разных “гибких” устройств.

Сейчас покрытие встроено в “гибком” смартфоне Samsung Galaxy Z Flip, который представили на прошлой неделе.



Фото: Galaxy Z Flip