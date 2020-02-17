Нафтогаз предупредил о прекращении газоснабжения более 50 теплогенерирующих компаний из-за долгов

НАК “Нафтогаз Украины” сообщил о риске прекращения газоснабжения с 1 марта для 52 производителей тепла, которые по оперативным данным на 19 февраля не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренным положением о ПСО.

По оперативным данным на 19 февраля, для выполнения такими предприятиями требований по расчетам необходимо в срок до 25 февраля включительно, выплатить в пользу компании более 392 800 000 гривен.

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Отмечается, что в случае неуплаты хотя бы минимального платежа до 25 февраля включительно, таким предприятиям для продолжения получения газа с 1 марта необходимо будет осуществить в срок до 28 февраля, кроме минимального платежа, также и оплату стоимости природного газа, потребленного в январе этого года.