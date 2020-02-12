Правительство пообещало снизить цену на газ в феврале и весной 2020 года

В этом квартале в платежках на отопление суммы будут меньше – цена на газ для потребителей снизится еще дополнительно в феврале.

Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель.

Причина уменьшения цен. Это стало возможным благодаря подписанию договора о транспортировке газа и стабилизации ситуации на украинском и европейском рынках.

“В феврале, в марте, летом – будет рекордно низкая цена на газ, ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа», – отметил Алексей Оржель.

“Такая ситуация возможна благодаря подписанию договора о транспортировке газа, пояснил Алексей Оржель. – Я вам больше скажу, я непосредственно сидел с людьми-трейдерами и они говорили, что смотрят, подпишет ли Украина или не подпишет этот договор. В случае неподписания они бы заработали большие деньги – миллиарды долларов, в случае подписания – потеряли бы огромные средства. Они не заработали, но это дало возможность уменьшить цены для наших украинцев”.

“Также уменьшение цены на газ дало нам возможность пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались, – добавил Министр. – Это сделано для того, чтобы обновить инфраструктуру, ведь от этого тоже зависит, смогут ли украинцы качественно получать газ непосредственно у себя в домах”.

Справка Finance.ua:

В январе 2020 года цена на газ на 25% меньше, чем в январе предыдущего года.

Потребители за газ заплатили 5580 гривен за тысячу кубометров с НДС без транспортировки.

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” прогнозирует снижение средней цены импортного газа в 2020 году на 23% – до 4 340 грн за 1 тыс.куб. м, по сравнению с ценой в 2019 году.

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