Правительство пообещало снизить цену на газ в феврале и весной 2020 года

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В этом квартале в платежках на отопление суммы будут меньше – цена на газ для потребителей снизится еще дополнительно в феврале.
Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель.
Причина уменьшения цен. Это стало возможным благодаря подписанию договора о транспортировке газа и стабилизации ситуации на украинском и европейском рынках.
“В феврале, в марте, летом – будет рекордно низкая цена на газ, ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа», – отметил Алексей Оржель.
“Такая ситуация возможна благодаря подписанию договора о транспортировке газа, пояснил Алексей Оржель. – Я вам больше скажу, я непосредственно сидел с людьми-трейдерами и они говорили, что смотрят, подпишет ли Украина или не подпишет этот договор. В случае неподписания они бы заработали большие деньги – миллиарды долларов, в случае подписания – потеряли бы огромные средства. Они не заработали, но это дало возможность уменьшить цены для наших украинцев”.
“Также уменьшение цены на газ дало нам возможность пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались, – добавил Министр. – Это сделано для того, чтобы обновить инфраструктуру, ведь от этого тоже зависит, смогут ли украинцы качественно получать газ непосредственно у себя в домах”.
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