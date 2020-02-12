Украина вводит безвиз с островным государством в Карибском море

Кабинет министров утвердил соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз.

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По данным премьера, соглашение предусматривает, что граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

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“Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко уполномочена подписать указанное соглашение”, – написал он.

Гренада – островное государство в Карибском море, включает собственно Гренаду – самый южный из Наветренных островов, а также южную часть островов Гренадины, крупнейший из которых – Кариока. Население страны – около 110 тыс. человек. Глава государства – британская королева, с 1974 года представленная генерал-губернатором.