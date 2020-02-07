Украинцы смогут летать без виз еще в одну страну

Кабмин утвердил соглашение о взаимной отмене виз с Маршалловыми Островами, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале. Украинцы смогут находиться на островах без виз до 90 дней в течение 180 дней. То же самое могут сделать граждане Маршалловых островов, которые расположены в Тихом океане (прямого сообщения с Украиной нет, а на перелет со всеми пересадками уйдет более суток).

Документы разрешают пребывание граждан Украины на территории Монголии и Аргентины до 90 дней в течение 180 дней без виз. А согласно прежним договоренностям, они могли находиться в этих странах до 90 дней в течение 1 года.

А в конце прошлого года Кабмин утвердил международные соглашения с правительствами Колумбии и Эквадора об обоюдной отмене визовых требований. Теперь украинцы могут путешествовать в эти страны без виз на 90 дней на протяжении 180 дней.