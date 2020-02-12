За четыре месяца Минцифры отменило "сомнительные" тендеры на 373 миллиона

За четыре месяца 2019 года Министерство цифровой трансформации Украины отменило “сомнительные” тендеры на общую сумму 373,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает министерство в FACEBOOK.

“За четыре месяца 2019 года Министерство цифровой трансформации отменило сомнительные тендеры на 373,5 млн грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы сэкономить средства налогоплательщиков, в Минцифры создали государственное предприятие “Дія”, основной задачей которого является разработка и оцифровка услуг для портала и мобильного приложения. Такое решение позволит сэкономить минимум два миллиарда гривен на проведение тендеров, тем самым снижая коррупционные риски хищения этих средств.

В министерстве еще раз подчеркнули, что на реализацию проекта “Дія” не израсходовали ни копейки государственных средств. Две недели назад команда Минцифры запустила мобильное приложение “Дія”, привлекая средства от международных донорских организаций, поддерживающих Украину.

В Минцифры уточнили, что в бюджете на 2020 год на внедрение приложения ни на портал «Дія», ни на платформу Цифрового образования, ни на оцифровку услуг денег не заложено. Только 30,8 миллиона гривен – на поддержку сайтов и серверов, которые работали и раньше.

Госпредприятие “Дія” определено в качестве технического администратора интегрированной системы электронной идентификации, для выполнения программы задач правительства было привлечено 73,58 млн грн. Дополнительных средств из бюджета это решение не требует, поскольку деньги министерство перераспределило из Национальной программы информатизации, которые могли бы расходоваться неэффективно.

Напомним, вчера, 19 февраля, народный депутат от фракции “Европейская Солидарность” Алексей Гончаренко заявил, что разработка приложения по предоставлению госуслуг онлайн “Дія” обошлась государственному бюджету в 25 млн 580 тыс. грн.