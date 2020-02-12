За четыре месяца Минцифры отменило "сомнительные" тендеры на 373 миллиона

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За четыре месяца 2019 года Министерство цифровой трансформации Украины отменило “сомнительные” тендеры на общую сумму 373,5 миллиона гривен.
Об этом сообщает министерство в FACEBOOK.
“За четыре месяца 2019 года Министерство цифровой трансформации отменило сомнительные тендеры на 373,5 млн грн”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что для того, чтобы сэкономить средства налогоплательщиков, в Минцифры создали государственное предприятие “Дія”, основной задачей которого является разработка и оцифровка услуг для портала и мобильного приложения. Такое решение позволит сэкономить минимум два миллиарда гривен на проведение тендеров, тем самым снижая коррупционные риски хищения этих средств.
В министерстве еще раз подчеркнули, что на реализацию проекта “Дія” не израсходовали ни копейки государственных средств. Две недели назад команда Минцифры запустила мобильное приложение “Дія”, привлекая средства от международных донорских организаций, поддерживающих Украину.
В Минцифры уточнили, что в бюджете на 2020 год на внедрение приложения ни на портал «Дія», ни на платформу Цифрового образования, ни на оцифровку услуг денег не заложено. Только 30,8 миллиона гривен – на поддержку сайтов и серверов, которые работали и раньше.
Госпредприятие “Дія” определено в качестве технического администратора интегрированной системы электронной идентификации, для выполнения программы задач правительства было привлечено 73,58 млн грн. Дополнительных средств из бюджета это решение не требует, поскольку деньги министерство перераспределило из Национальной программы информатизации, которые могли бы расходоваться неэффективно.
Напомним, вчера, 19 февраля, народный депутат от фракции “Европейская Солидарность” Алексей Гончаренко заявил, что разработка приложения по предоставлению госуслуг онлайн “Дія” обошлась государственному бюджету в 25 млн 580 тыс. грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Укртелеком" повышает тарифы на стационарную связь (инфографика)6 ч. назад - 1172 8
Правительство пообещало снизить цену на газ в феврале и весной 2020 годаВчера, 16:00 - 1090 8
Ответственность за езду по тротуарам предлагают усилить - петиция (инфографика)5 ч. назад - 664 6
25 млн: сколько потратили на создание приложения «Дiя»Вчера, 16:15 - 1467 6
Через пять лет - миллион: Кабмин обещает создавать рабочие местаВчера, 14:09 - 563 5
Межбанк: гривну ждет день сюрпризов3 ч. назад - 1773
ПФУ утвердил показатель зарплаты за 2019 год для расчета пенсий5 ч. назад - 1654 2
День финансов, 18 февраля: две пенсии для украинцев, отмена на акциз для авто, единый электронный билетВчера, 17:41 - 1614
Нефедов рассказал, будут ли менять лимит необлагаемой стоимости международных посылокВчера, 14:51 - 1570 1
25 млн: сколько потратили на создание приложения «Дiя»Вчера, 16:15 - 1467 6
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)Вчера, 12:10 - 337
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)Позавчера, 14:10 - 572
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 3149 1
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2817 1
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1952 2