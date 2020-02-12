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Газпром разместил 10-летние евробонды на сумму $2 млрд

Газпром разместил 10-летние евробонды на сумму $2 млрд

18 февраля российский Газпром разместил 10-летние евробонды на сумму $2 млрд со ставкой 3,25%.

Это крупнейший выпуск еврооблигаций Газпрома из всех ныне обращающихся и первый с февраля прошлого года, когда концерн занял $1,25 млрд сроком на семь лет под 5,15%. C того момента и до начала 2020 года дальнейшая работа Газпрома на рынке внешних заимствований была заблокирована НАК Нафтогаз Украины, который занимался арестом активов компании, чтобы взыскать долг по решению Стокгольмского арбитража. В декабре 2019 года Газпром заплатил Нафтогазу $2,9 млрд.

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По словам первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, новая сделка Газпрома — крупнейшее корпоративное размещение евробондов среди российских эмитентов за последнее время.

«В этом году сопоставимых объемов не привлекал никто, в прошлом году больше занял только Минфин», — подчеркнул он.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, JP Morgan и Unicredit. Более 30% выпуска выкупили американские инвесторы, около 42−43% – покупатели из Европы и Азии. На долю российских игроков пришлось немногим более 20%, сообщил Шулаков. Спрос на евробонды Газпрома превысил предложение почти втрое и составил более $5,6 млрд.

По материалам НВ
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