"Газпром" объявил сроки запуска "Северного потока-2"

Запуск газопровода “Северный поток-2” ожидается в конце 2020 года. Об этом говорится в презентации “Газпрома”, передают росСМИ.

“Северный поток-2” предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером – “Газпромом”. Европейские партнеры – британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall – суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств – 4,75 миллиарда евро – приходится на “Газпром”.