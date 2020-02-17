Национальный банк обнародовал карту с количеством банковских отделений по областям (инфографика)

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Национальный банк обнародовал карту с количеством банковских отделений по областям Украины.
Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за февраль 2020 года.
По данным НБУ, количество действующих структурных подразделений банков по состоянию на 1 января 2020 года составило 8002. Больше всего отделений работало в Киеве – 1091, что дает 37 отделений на 100 тыс. населения, а также в Днепропетровской области – 715 (22 отделения на 100 тыс. населения).
bank.gov.ua
По данным НБУ, в IV квартале государственные и иностранные банки активно сокращали сеть своих отделений, в том числе Ощадбанк (-144 структурных подразделений). Частные банки, наоборот, открыли 5 новых отделений. За 2019 банки закрыли 507 отделений, больше всего в Днепропетровской области – 64.
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Как отметили в НБУ, в IV квартале банки увеличили штаты сотрудников: госбанки – на 275, а частные на 180 человек. Иностранные банки сократили 243 штатных сотрудника. Всего в банках Украины работали 133 тысячи штатных сотрудников.
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