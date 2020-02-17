ФГВФЛ посоветовал, как не лишиться средств в банке-банкроте

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В случае банкротства банка одному лицу в одном банке возмещается сумма по вкладу вместе с процентами, но в пределах предельной суммы возмещения – 200 000 грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования физических лиц (ФГВФЛ).
Два правила для безопасного хранения средств в банке:
В течение какого времени Фонд производит выплаты:
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