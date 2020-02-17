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ФГВФЛ посоветовал, как не лишиться средств в банке-банкроте

ФГВФЛ посоветовал, как не лишиться средств в банке-банкроте

В случае банкротства банка одному лицу в одном банке возмещается сумма по вкладу вместе с процентами, но в пределах предельной суммы возмещения – 200 000 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования физических лиц (ФГВФЛ).

Два правила для безопасного хранения средств в банке:

  • если в банке-банкроте у вкладчика было несколько счетов, средства, которые находились на них, вместе с процентами суммируются и возмещаются в пределах гарантированной суммы – не более 200 000 грн на одного человека;
  • если у вкладчика есть вклады в нескольких банках, то в случае банкротства банков Фонд возместит средства в пределах гарантированной суммы в каждом из них.

В течение какого времени Фонд производит выплаты:

  • выплата возмещения производится в течение ликвидации банка, которая длится не более двух лет;
  • срок ликвидации банка может быть продлен на два года с возможностью повторного продления еще до одного года;
  • Фонд завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований записи о ликвидации банка как юридического лица.

Справка Finance.ua:

  • ФГВФЛ опроверг миф о том, что для получения возмещения по вкладу необходимо заполнить множество заявлений и выстоять длинные очереди в кабинетах чиновников.

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По материалам Finance.UA
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