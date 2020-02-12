0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 242 0

ПФУ утвердил показатель зарплаты за 2019 год для расчета пенсий

ПФУ утвердил показатель зарплаты за 2019 год для расчета пенсий

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года, которая согласно закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для расчета пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Средняя зарплата в декабре составляла 10 583,10 грн.

По данным ПФУ, показатель средней заработной платы в целом за 2019 год составил 9205,19 грн.

В 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинам в 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет.

Справка Finance.ua:

В феврале Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий для разных категорий граждан:

  • по возрасту – 3064 грн (получают 75,4% пенсионеров);
  • по инвалидности – 2641 грн (12,8%);
  • в случае утраты кормильца – 2916 грн (5,7%);
  • по выслуге лет – 4500 грн (5,4%);
  • социальные пенсии – 1644 грн (0,7%).
  • Украинцы смогут получать две пенсии. Вторую пенсию можно будет получать наравне с солидарной. Вот только сумму выплат можно будет настроить на свое усмотрение.

Как накопить себе на пенсию 👛

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.