ПФУ утвердил показатель зарплаты за 2019 год для расчета пенсий

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года, которая согласно закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для расчета пенсии.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Средняя зарплата в декабре составляла 10 583,10 грн.
По данным ПФУ, показатель средней заработной платы в целом за 2019 год составил 9205,19 грн.
В 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинам в 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет.
В феврале Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий для разных категорий граждан:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Акциз для всех автомобилей предлагают отменитьВчера, 12:06 - 13138 15
В Киеве поймали мошенника, укравшего $30 тыс. с помощью объявленийВчера, 11:46 - 1812 9
Правительство пообещало снизить цену на газ в феврале и весной 2020 годаВчера, 16:00 - 781 5
25 млн: сколько потратили на создание приложения «Дiя»Вчера, 16:15 - 985 4
Через пять лет - миллион: Кабмин обещает создавать рабочие местаВчера, 14:09 - 446 4
Акциз для всех автомобилей предлагают отменитьВчера, 12:06 - 13138 15
Снижение ставки налога на доходы физлиц: мнения читателей Finance.uaВчера, 13:32 - 3132 1
В Запорожье подорвали отделение УкрСиббанка (фото)Вчера, 12:33 - 2385
Объемы депозитов населения в 2020 году продолжат быстро увеличиватьсяВчера, 13:01 - 1851
В Киеве поймали мошенника, укравшего $30 тыс. с помощью объявленийВчера, 11:46 - 1812 9
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)Вчера, 12:10 - 267
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)Позавчера, 14:10 - 516
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 3074 1
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2764 1
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1915 2