ПФУ утвердил показатель зарплаты за 2019 год для расчета пенсий

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года, которая согласно закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для расчета пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Средняя зарплата в декабре составляла 10 583,10 грн.

По данным ПФУ, показатель средней заработной платы в целом за 2019 год составил 9205,19 грн.

В 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинам в 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет.

Справка Finance.ua:

В феврале Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий для разных категорий граждан:

по возрасту – 3064 грн (получают 75,4% пенсионеров);

по инвалидности – 2641 грн (12,8%);

в случае утраты кормильца – 2916 грн (5,7%);

по выслуге лет – 4500 грн (5,4%);

социальные пенсии – 1644 грн (0,7%).