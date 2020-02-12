"Укравтодор" планирует за 2 года поднять Украину в рейтинге качества дорог на 10-15 позиций

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
“Укравтодор” за 2020-2021 годы намерен поднять Украину в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по качеству дорог на 10-15 позиций по сравнению с показателем 2019 года (114 позиция).
Об этом написал в FACEBOOK глава “Укравтодора” Александр Кубраков.
По его словам, “Укравтодор” работает над либерализацией ценообразования, типичной тендерной документации, противодействием “тендерным троллям” и привлечением дополнительного финансирования под государственные гарантии и из денег, которые Украина получила по решению Стокгольмского арбитража.
Читайте также: Гончарук назвал самые разбитые дороги, которые начнут ремонтировать в этом году
“Мы хотим уменьшить бюрократическое нагрузки подрядчиков и говорить “на одном языке” с международным бизнесом. В этот горячий период – “Укравтодор” безусловный лидер отрасли по количеству и стоимости объявленных закупок. С начала 2020 опубликовано 433 лотов на сумму 11,2 млрд грн”, – добавил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Акциз для всех автомобилей предлагают отменить6 ч. назад - 4241 10
В Киеве поймали мошенника, укравшего $30 тыс. с помощью объявлений7 ч. назад - 1038 9
Украинцы смогут получать две пенсии (законопроект)10 ч. назад - 12318 9
Милованов назвал топ-4 самых успешных сектора экономики Украины (инфографика)Вчера, 21:29 - 1344 6
Суд запретил Tesla вырубку леса под строительство завода около БерлинаВчера, 22:39 - 469 4
Украинцы смогут получать две пенсии (законопроект)10 ч. назад - 12318 9
Акциз для всех автомобилей предлагают отменить6 ч. назад - 4241 10
Mercedes представила скоростной катер в стиле внедорожника (фото)18 ч. назад - 2729 1
Каждое 20-е авто в Украине находится под арестом: как проверить (инфографика)Вчера, 19:00 - 1810
В Египте работают уже 6 новых трамваев, построенных в Украине (фото, видео)15 ч. назад - 1518 1
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)6 ч. назад - 145
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)Вчера, 14:10 - 406
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 2976
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2677 1
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1863 2