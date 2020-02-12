0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 88 0

"Укравтодор" планирует за 2 года поднять Украину в рейтинге качества дорог на 10-15 позиций

"Укравтодор" планирует за 2 года поднять Украину в рейтинге качества дорог на 10-15 позиций

“Укравтодор” за 2020-2021 годы намерен поднять Украину в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по качеству дорог на 10-15 позиций по сравнению с показателем 2019 года (114 позиция).

Об этом написал в FACEBOOK глава “Укравтодора” Александр Кубраков.

По его словам, “Укравтодор” работает над либерализацией ценообразования, типичной тендерной документации, противодействием “тендерным троллям” и привлечением дополнительного финансирования под государственные гарантии и из денег, которые Украина получила по решению Стокгольмского арбитража.

Читайте также: Гончарук назвал самые разбитые дороги, которые начнут ремонтировать в этом году

“Мы хотим уменьшить бюрократическое нагрузки подрядчиков и говорить “на одном языке” с международным бизнесом. В этот горячий период – “Укравтодор” безусловный лидер отрасли по количеству и стоимости объявленных закупок. С начала 2020 опубликовано 433 лотов на сумму 11,2 млрд грн”, – добавил он.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.