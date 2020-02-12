"Укравтодор" планирует за 2 года поднять Украину в рейтинге качества дорог на 10-15 позиций

“Укравтодор” за 2020-2021 годы намерен поднять Украину в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по качеству дорог на 10-15 позиций по сравнению с показателем 2019 года (114 позиция).

Об этом написал в FACEBOOK глава “Укравтодора” Александр Кубраков.

По его словам, “Укравтодор” работает над либерализацией ценообразования, типичной тендерной документации, противодействием “тендерным троллям” и привлечением дополнительного финансирования под государственные гарантии и из денег, которые Украина получила по решению Стокгольмского арбитража.

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“Мы хотим уменьшить бюрократическое нагрузки подрядчиков и говорить “на одном языке” с международным бизнесом. В этот горячий период – “Укравтодор” безусловный лидер отрасли по количеству и стоимости объявленных закупок. С начала 2020 опубликовано 433 лотов на сумму 11,2 млрд грн”, – добавил он.