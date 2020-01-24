Гончарук назвал самые разбитые дороги, которые начнут ремонтировать в этом году

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал пять приоритетных дорог для ремонта 2020 года.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

“Правительство продолжает масштабное восстановление дорог. К приоритетным на строительство отнесены наиболее разрушенные участки по основным маршрутам”, – написал Гончарук.

Список дорог:

М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через Винницу);

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Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье;

Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев;

Н-11 Днепр-Николаев (через Кривой Рог);

Н-03 Житомир-Черновцы и другие.

Справка Finance.ua:

За 2019 год в Украине восстановлено 2407,5 км автодорог, в том числе отремонтировано и построено 930,5 км дорог государственного значения.