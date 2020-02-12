Десятки миллиардов: Гостаможня завершает оценку объема контрабанды

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Государственная таможенная служба завершает процесс экспертной оценки объемов контрабанды, ожидается, что сумма будет равна нескольким десятков миллиардов гривен.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Гостаможни Максим Нефедов.
По его словам, на данный момент достаточно сложно оценить точный размер контрабанды. Более точные цифры ожидаются в конце февраля.
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“Мы сейчас заканчиваем свою экспертную оценку. Думаем, что это в пределах нескольких десятков миллиардов гривен, но точнее сможем сказать где-то на горизонте месяца. Мы идем, скорее, не от схем, а от товарных категорий и от рыночной оценки доли товаров, которые могут быть ввезены “в серую”, – сообщил Нефедов.
При этом глава Гостаможни отметил, что схемы контрабанды одинаковые во всем мире.
“Если вы будете общаться с поляками или американцами, они будут называть вам в принципе те же схемы, что и у нас, – говорит чиновник. -
Если кто-то думает, что “пиджаки” – это сугубо украинское ноу-хау, можно посмотреть, что еще недавно происходило на границе между Гонконгом и материковым Китаем. В Гонконге одни из самых дешевых товаров электроники в мире из-за специфики их налогообложения. Приезжала фура с телефонами, выходили 500 китайцев, которые только что приехали из села, каждый брал по одному телефону и нес через пункт пропуска, потом сдавали на другой грузовик и так несколько раз”.
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