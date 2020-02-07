Нефьодов предлагает криминализировать контрабанду

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В Государственной таможенной службе совместно с Министерством юстиции работают над текстом законопроекта относительно криминализации контрабанды.
Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.
“Мы сторонники криминализации контрабанды, и это поддерживает ЕС. Сейчас общаемся с Минюстом, который считает, что надо корректно выписать текст, потому что административное производство проходит значительно быстрее, чем уголовное. Уголовное производство действительно идет годами. Там совсем другие стандарты доказывания”, – заявил главный таможенник.
“Поэтому есть позиция, что в наших специфических реалиях с нашими специфическими судами изменения могут привести к тому, что на бумаге все будет выглядеть жестче (посадить, конфисковать), но в реальности получим худшие результаты”, – сказал Нефьодов.
По его словам, уголовная ответственность должна применяться к достаточно высокому порогу контрабанды.
“Если, к примеру, Range Rover везет 1600 пачек сигарет, то надо конфисковать, оштрафовать, забрать Range Rover и на этом остановиться. А не осуждать человека на пять лет условного срока. Только в случае, если везут коммерческую партию, к примеру на миллион долларов, тут уже должно быть уголовное наказание.
Мы уже подготовили по криминализации один законопроект. Получили замечания и сейчас работаем с ЕС, чтобы подготовить вторую итерацию законопроекта. Насколько мне известно, Офис президента поддерживает такую позицию”, – отметил Нефедов.
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