Правительство готовит цивилизованные условия работы и легальное трудоустройство для украинцев

Правительство создает цивилизованные условия работы и обеспечивает легальное трудоустройство.

Об этом сообщил Премьер министр Украины Алексей Гончарук.

Каждый 5-й украинец работает неофициально.

Больше всего “работающих в тени” – в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности.

“Эти работники не защищены. Правительство начало кампанию по выводу из тени рынка труда. Ведь это не только уплата налогов, поступления в бюджет. Это, в первую очередь, создание цивилизованных условий труда, обеспечение работникам соблюдение их прав и социальных гарантий», – отметил Алексей Гончарук.

Чаще всего предприниматели не регистрируют свою экономическую деятельность, принимают на работу людей без оформления трудовых отношений, скрывают часть отработанного рабочего времени и заработной платы, маскируют трудовые отношения под видом других форм, например, фиктивной самозанятости и т.д.

Что уже предпринято. С 20 по 31 января прошла информационная кампания. 600 инспекторов труда посетили и провели разъяснительную работу среди более 180 тысяч работодателей в сфере торговли, при этом более чем 56 тысяч случаев к визитам привлекались Пенсионный фонд, Государственная налоговая служба, Государственная служба занятости, местное самоуправление.

Разработано специальное мобильное приложение, которым можно будет пользоваться во время проверок и в которых будет содержаться полная информация о субъекте хозяйствования. Также различные органы смогут более эффективно обмениваться информацией через это приложение.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, почти четверть ВВП Украины находится в тени.

По результатам исследования украинской экономики, 846 млрд гривен или 23,8% от официального ВВП за 2018 год находится в тени, из них 19,7% ВВП (702 млрд гривен) составляет наличная теневая экономика.

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