Правительство готовит цивилизованные условия работы и легальное трудоустройство для украинцев

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Правительство создает цивилизованные условия работы и обеспечивает легальное трудоустройство.
Об этом сообщил Премьер министр Украины Алексей Гончарук.
Каждый 5-й украинец работает неофициально.
Больше всего “работающих в тени” – в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности.
“Эти работники не защищены. Правительство начало кампанию по выводу из тени рынка труда. Ведь это не только уплата налогов, поступления в бюджет. Это, в первую очередь, создание цивилизованных условий труда, обеспечение работникам соблюдение их прав и социальных гарантий», – отметил Алексей Гончарук.
Чаще всего предприниматели не регистрируют свою экономическую деятельность, принимают на работу людей без оформления трудовых отношений, скрывают часть отработанного рабочего времени и заработной платы, маскируют трудовые отношения под видом других форм, например, фиктивной самозанятости и т.д.
Что уже предпринято. С 20 по 31 января прошла информационная кампания. 600 инспекторов труда посетили и провели разъяснительную работу среди более 180 тысяч работодателей в сфере торговли, при этом более чем 56 тысяч случаев к визитам привлекались Пенсионный фонд, Государственная налоговая служба, Государственная служба занятости, местное самоуправление.
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