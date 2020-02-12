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В Кабмине рассказали, как укрепление гривны помогло в выплатах госдолга

В Кабмине рассказали, как укрепление гривны помогло в выплатах госдолга

Государственный долг Украины на конец 2019 года сократился до 43,8% ВВП с 52,2% на конец 2018 года.

Такая информация приведена в отчете правительства за 2019 год, опубликованном на сайте Кабмина.

При этом доля госдолга в национальной валюте выросла до 41% с 33%.

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В отчете сказано, что расходы на обслуживание госдолга в 2019 году оказались на 26 млрд гривен ниже плановых объемов за счет корректировки графика заимствований, снижения ставок и перехода на более долгосрочные инструменты.

Также расходы снизились на 7 млрд гривен за счет укрепления гривны.

Объем заимствований общего фонда госбюджета за год составил 409,8 млрд гривен, что на 1,2% выше планового показателя.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 млрд долларов, или на 7,7%, до 84,36 млрд долларов.

При этом в гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 млрд гривен, или на 7,8%, – до 1,998 трлн гривен.

В начале 2020 года отношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП составило 50%.

По материалам Сегодня
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