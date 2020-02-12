Государственный бюджет в 2019 году получил почти 100 млрд грн доходов

Государственный бюджет Украины в 2019 году получил почти 100 млрд грн доходов.

Об этом свидетельствует отчет Программы деятельности правительства за 2019 год.

Так, согласно отчету Министерства финансов Украины, по 2019 доходы государственного бюджета составили 998,3 млрд гривен. Отмечается, что выполнение показателя произошло на 99,1%.

Напомним, по данным Минфина, общий дефицит государственного бюджета в 2019 году, по оперативным данным, был меньше планового и составил 72,4 млрд грн, что по оценке составляет около 1,8% ВВП.