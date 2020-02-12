0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 84 0

Таможенным инспекторам могут вдвое повысить зарплату после переаттестации

Таможенным инспекторам могут вдвое повысить зарплату после переаттестации

Таможенным инспекторам могут вдвое повысить зарплату после переаттестации.

Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в интервью РБК-Украина.

Нефедов хочет, чтобы средняя зарплата рядового инспектора составляла к концу года где-то около 15-18 тысяч гривен. Сейчас – около 8 тысяч гривен.

Читайте также: Как вырастет реальная зарплата в 2020 году

“И мы ожидаем в этом году процесс, который я неформально называю переаттестацией. После этого профессиональным и добропорядочным сотрудникам я хочу существенно поднять зарплату”, – отметил чиновник.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.