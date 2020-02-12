Таможенным инспекторам могут вдвое повысить зарплату после переаттестации.

Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в интервью РБК-Украина.

Нефедов хочет, чтобы средняя зарплата рядового инспектора составляла к концу года где-то около 15-18 тысяч гривен. Сейчас – около 8 тысяч гривен.

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“И мы ожидаем в этом году процесс, который я неформально называю переаттестацией. После этого профессиональным и добропорядочным сотрудникам я хочу существенно поднять зарплату”, – отметил чиновник.