Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 15 тыс. грн

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Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о процентном соотношении работников по размеру начисленной им заработной платы в декабре 2019 года.
Об этом свидетельствуют данные Госстат.
Зарплаты более 15 тыс. грн были начислены в декабре 21,3% работников:
Сколько украинцев зарабатывали менее 15 тыс. грн:
В каких городах зарабатывали более 20 тыс. грн:
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