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Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 15 тыс. грн

Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 15 тыс. грн

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о процентном соотношении работников по размеру начисленной им заработной платы в декабре 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Госстат.

Зарплаты более 15 тыс. грн были начислены в декабре 21,3% работников:

  • от 15 тыс. грн до 20 тыс. грн – 9,5%;
  • свыше 20 тыс. грн – 11,8%.

Сколько украинцев зарабатывали менее 15 тыс. грн:

  • от 12 тыс. грн до 15 тыс. грн получали 10,8% работников;
  • от 10 тыс. грн до 12 тыс. грн – 9,5%;
  • от 8 тыс. грн до 10 тыс. грн – 10,6%;
  • от 6 тыс. грн до 7 тыс. грн – 7,7%;
  • от 5 тыс. грн до 60 тыс. грн – 8,8%;
  • от 4500 грн до 5 тыс. грн – 8,2%;
  • от 4173,01 грн до 4500,00 грн – 10,4%;
  • до 4173,00 грн – 5,4% штатных работников.

В каких городах зарабатывали более 20 тыс. грн:

  • Киев – 24,8%;
  • Николаевская область – 15,8%;
  • Донецкая – 13,9%;
  • Киевская – 13,1%;
  • Запорожская – 13%.

Справка Finance.ua:

  • По расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2020 году размер реальной, то есть скорректированной на инфляцию, зарплаты должен увеличиться на 8-9%.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Finance.UA
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