0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 313 0

Wizz Air начнет летать из Киева в Берлин два раза в день

Wizz Air начнет летать из Киева в Берлин два раза в день

Wizz Air начнет летать из Киева в Берлин два раза в день, увеличив общую частоту полетов в летнем расписании с семи до 12 в неделю.

Когда начнет летать – с 1 мая 2020 года.

Дни полетов. По два рейса в день лоу-кост будет выполнять по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Вылеты из Киева и Берлина в эти дни запланированы на утреннее и вечернее время.

Ранее Ryanair объявил о введении «спасательных» тарифов для пассажиров Wizz Air на рейсы из Одессы, которые авиакомпания временно приостановит с конца марта до начала июня 2020 года.

Авиакомпания Wizz Air ввела услугу автоматической регистрации на рейс Auto Check-In и отправки посадочных талонов. Стоимость услуги 1,5 евро с каждого пассажира.

Лучшие кредитные карты для путешественников

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.