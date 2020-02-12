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Wizz Air начнет летать из Киева в Берлин два раза в день, увеличив общую частоту полетов в летнем расписании с семи до 12 в неделю.
Когда начнет летать – с 1 мая 2020 года.
Дни полетов. По два рейса в день лоу-кост будет выполнять по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
Вылеты из Киева и Берлина в эти дни запланированы на утреннее и вечернее время.
Ранее Ryanair объявил о введении «спасательных» тарифов для пассажиров Wizz Air на рейсы из Одессы, которые авиакомпания временно приостановит с конца марта до начала июня 2020 года.
Авиакомпания Wizz Air ввела услугу автоматической регистрации на рейс Auto Check-In и отправки посадочных талонов. Стоимость услуги 1,5 евро с каждого пассажира.
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