Ryanair предложил пассажирам Wizz Air спасательные тарифы из Одессы

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Ryanair объявил о введении «спасательных» тарифов для пассажиров Wizz Air на рейсы из Одессы, которые авиакомпания временно приостановит с конца марта до начала июня 2020 года.
На маршруты из Одессы в Будапешт, Гданьск и Вроцлав с вылетами, начиная с апреля, Ryanair предлагает цены от 19,99 евро в одну сторону, для линии Одесса-Катовице действует цена от 23,99 евро, для маршрута Одесса-Берлин — от 27,99 евро в одну сторону.
Также лоукост ввел спецтарифы от 21,99 фунтов стерлингов на линиях Лондон-Торп и Лондон-Прага в связи с закрытием этих направлений Wizz Air с мая 2020 года.
В Ryanair заявили, что «спасательные» тарифы будут доступны для бронирования до конца воскресенья, 16 февраля.
Ранее стало известно, что Wizz Air приостановит все рейсы из Одессы на 2,5 месяца с 26 марта по 5 июня 2020 года. Это затронет шесть маршрутов лоукоста в Берлин, Будапешт, Братиславу, Гданськ, Катовице и Вроцлав. Причиной такого решения в Wizz Air назвали ремонтные работы в аэропорту Одесса.
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