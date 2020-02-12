ВВП на одного занятого в Украине упал за время независимости - Милованов

Украина является единственной страной среди ее соседей, в которой уровень ВВП на душу занятого человека упал по сравнению с 1991 годом.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время презентации правительственной стратегии экономического роста Украины.

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“Мы проанализировали, сколько делает добавленной стоимости украинец. Тот, который работает. Здесь не ВВП на человека, а ВВП на одного занятого. В ценах 1991 года, и то, что есть сейчас”, – сказал Милованов.

Согласно данным презентации, в 1991 году уровень ВВП на занятого человека в Украине был 20 тыс. 837 долларов США, а в 2018 году – 19 тыс. 95 долларов США. Также приведены данные таких стран, как Молдова, Беларусь, Россия, Польша, Венгрия и Словакия.

“Во всех странах, даже в Молдове, есть рост. Мы единственная страна, в которой на человека занятого производится меньше, чем в 1991 году. Среди соседей”, – отметил Милованов.

В презентации отмечается, что только в Молдове в 2018 году уровень ВВП на занятого человека был ниже, чем в Украине – 13 тыс. 896 долларов США, тогда как в других странах такой показатель выше, в частности в Словакии – 65 тыс. 991 доллар США.

Милованов добавил, что доля ВВП Украины в мире – 0,3%, что очень мало.