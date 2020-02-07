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Рост ВВП на конец 2019 года замедлился с 4,1 до 1,5% - Госстат (график)

Рост ВВП на конец 2019 года замедлился с 4,1 до 1,5% - Госстат (график)

Рост валового внутреннего продукта в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года.

Такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики.

В предыдущих кварталах темп роста был выше: в первом – 2,5%, втором – 4,6%, третьем – 4,1%


Данные: ukrstat.gov.ua

Напомним, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%.

В Нацбанке ожидают, что экономический рост будет постепенно ускоряться – до 3,5% в 2020 году и 4% в 2021-2022 годах.

По материалам Економічна Правда
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