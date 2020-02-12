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Милованов назвал топ-4 самых успешных сектора экономики Украины (инфографика)

Милованов назвал топ-4 самых успешных сектора экономики Украины (инфографика)

Самые успешные сферы украинской экономики: IT-сектор, аграрный сектор, химическое производство и фармацевтика.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов во время презентации правительственной программы “Экономическая стратегия: рост через инвестиции”.

“IT и агро – это два успешных сектора экономики, которые способны встроиться в глобальные экономические цепи. Эти сектора работают с мировыми клиентами, поставщиками, заказами. Оттуда приходит конкуренция, навыки и технологии”, – подчеркивает министр.

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В частности в Минэкономики среди факторов успеха IT-бизнеса выделяют “благоприятный режим налогообложения”, а для агросектора подчеркивают “дешевую рабочую силу”.


Инфографика: Минэкономразвития

В ведомстве также отмечают, что и химпроизводство и фармацевтика пользуются стабильным спросом на внутреннем рынке.

Для химотрасли выделяют открытие новых и обновления старых производств как фактор успешности, а для фармацевтики – переориентацию украинцев на отечественную фармопродукцию.

По материалам Економічна Правда
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