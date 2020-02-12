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Украине в ближайшие 5-10 лет потребуются $50 миллиардов инвестиций - Милованов

Украине в ближайшие 5-10 лет потребуются $50 миллиардов инвестиций - Милованов

Износ основных средств производства в Украине составляет в среднем 60%, тогда как у наших соседей – 35%, поэтому чтобы исправить эту ситуацию, Украине нужно привлечь в течение 5-10 лет около 50 млрд долл.

Об этом в ходе презентации стратегии экономического роста сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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“На сегодня у нас основные средства производства в стране изношены на 60%, для того чтобы их дорастить до 50% или 45% (износа. – Ред), нам нужно около 50 млрд долл. инвестиций в следующие 5-10 лет”, – сказал Милованов.

Он отметил, что в наших соседних странах износ основных средств производства составляет около 35-38%.

“Единственная отрасль, где у нас уровень осовременивания производства соответствует уровню соседей, – это только агросфера”, – отметил Милованов.

По материалам УКРИНФОРМ
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