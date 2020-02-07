ФГВФЛ назвал сумму выплат вкладчикам банков-банкротов (инфографика)

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Вкладчики неплатежеспособных банков в пределах гарантированного возмещения в январе 2020 года получили 20,8 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования физических лиц.
По состоянию на 1 февраля 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 74 банка.
Сумма, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков:
Данные: fg.gov.ua
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