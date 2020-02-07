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ФГВФЛ назвал сумму выплат вкладчикам банков-банкротов (инфографика)

ФГВФЛ назвал сумму выплат вкладчикам банков-банкротов (инфографика)

Вкладчики неплатежеспособных банков в пределах гарантированного возмещения в январе 2020 года получили 20,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования физических лиц.

По состоянию на 1 февраля 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 74 банка.

Сумма, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков:

  • по состоянию на 1 февраля 2020 года общая сумма аккумулированных Фондом средств составила 13 001,7 млн грн;
  • от регулярного сбора в январе 2020 года в Фонд поступили 1 005,8 млн грн;
  • в январе 2020 года вкладчики неплатежеспособных банков в пределах гарантированного возмещения получили 20,8 млн грн;
  • по состоянию на 1 февраля 2020 года общая сумма выплат составила 89 761,6 млн грн.


Данные: fg.gov.ua

Справка Finance.ua:

  • В ФГВФЛ хотят повысить гарантированную сумму вкладов в 3-4 раза. Расчеты показывают, что гарантированную сумму банковских вкладов можно повысить с 200 тыс. грн до 600-800 тыс. грн.
  • Препятствием к увеличению гарантированной максимальной суммы вкладов до 600-800 тысяч грн является вопрос реструктуризации задолженности Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед Министерством финансов.

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По материалам Finance.UA
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