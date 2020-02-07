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"Укрпочта" и посылки из Китая: что думают читатели Finance.ua

Недавно Finance.ua писал о временном прекращении отправлений посылок в Китай в АО “Укрпочта”.

Такое решение приняло руководство предприятия ввиду того, что многие авиакомпании сокращают рейсы в Китай из-за вспышки коронавируса. Однако те посылки, которые были приняты до 11 февраля, будут доставлены, хотя, возможно, и в измененные сроки.

При этом отметили, что такие правила действуют только на отправления из Украины в Китай – Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, выполняющие доставку из этой страны в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты из Китая. Однако такие посылки могут прибывать со значительным опозданием.

В свою очередь, “Новая Пошта” сообщила, что не планирует прекращать доставку отправлений в/из Китая. В компании заявили, что посылки из Китая доставляются в обычном режиме. В то же время, по информации “Новой Пошты”, доставка отправлений из Украины в Китай может задерживаться по вине китайской стороны.

Читатели Finance.ua в комментариях решили поделиться своими мыслями по этому поводу, поскольку тема коронавируса вызывает немало дискуссий, тем более в случае, когда один из крупнейших почтовых операторов Украины приостанавливает доставку в эпицентр вируса.

Пользователь GUD поделился версией о том, что мировые логисты неспроста сократили количество рейсов в Китай – это может свидетельствовать о жутких последствиях вируса.


Его поддержал LutsMan. По его словам, недавно в СМИ писали о рекомендациях Министерства здравоохранения Китая для своих чиновников – им советуют не ходить в места массового пребывания людей и как можно меньше выходить дома:

Форумчане warlamp и Vovick жаловались на долгую доставку китайских товаров “Укрпочтой”. У последнего товар после КНР прибыл в Киев, а затем неизвестно зачем направился еще и во Львов.

В этой ветке нашего форума moveton поделился полезным опытом и объяснил, как действует принцип оплаты налогов на таможне при заказе товаров на сумму свыше €100:

Попаданец посмеялся над тем, что китайских товаров в Украине станет меньше, а некоторые из них, как тюнер цифрового телевидения, могут даже подорожать:

По материалам Finance.UA
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