Перепись населения в ОРДЛО через спутник: Дубилет объяснил детали

Дмитрий Дубилет, который недавно отчитался о проведении оценки населения Украины, в одном из последних интервью поделился дальнейшими планами относительно учёта населения некоторых регионов страны.

Напомним, изначальная оценка не учитывала сведения о населении, которое проживает на временно оккупированных Россией территориях. Но это не значит, что правительство не планирует учитывать и этих граждан Украины. По словам Дмитрия Дубилета, в Кабинете Министров Украины изучают возможность использования данных спутника для переписи населения на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

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Правительство уже провело встречу с представителями ООН, которые будут помогать с проектом спутниковой съёмки. Похожий проект проводился и в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется официальными властями.

«Они пытались через спутниковые съёмки и другие слои информации понять примерное количество населения. Но пока я не могу сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты население в Крыму и на оккупированных территориях», — сообщил министр Кабинета министров Украины.

Он также добавил, что пока в правительстве нет консолидированного решение относительно того, как будет проводиться перепись населения Украины.

После появления в интернете ряда публикаций о том, что Кабмин может посчитать население на оккупированных и аннексированных территориях при помощи спутника, Дмитрий Дубилет опубликовал уточнение.

«Давайте я расскажу, как было на самом деле. Во время интервью журналист спросил у меня о встрече с представителями ООН, которую мы проводили недавно в Киеве. Я рассказал, что мы обсуждали результаты нашей оценки численности населения. Затем мы перешли к теме подсчёта населения на оккупированных территориях», – написал он.

По его словами, представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и других горячих точках через спутник, и они могут помочь Украине бесплатно с этим проектом.

«После этого Интернетом разошлась новость с заголовком «Дубилет хочет подсчитать украинцев через спутник». Причём в сети люди постили только заголовок, без контекста выше. Часть начали писать, что мы хотим потратить на это какие-то сумасшедшие бюджеты, часть просто решила, что я какой-то космонавт.

Эх, иногда не хватает мне опыта, чтобы не говорить то, что может разойтись неправильными заголовками», — заявил Дмитрий Дубилет.