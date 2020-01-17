Стала известна численность населения в Украине

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Сегодня представили результаты работы по оценке численности населения Украины.
Об этом написал министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет на своей странице в FACEBOOK.
“Оценку мы провели за 3 месяца напряженной работы. Для государства эта работа не стоила никаких дополнительных денег”, – написал он.
Традиционная перепись населения обошлась бы в 3.4 млрд грн (бюджет, заложенный на 2020 год), а итоги мы бы получили в первом квартале 2021 года.
Численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч человек.
Распределение по полу: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин.
“К сожалению, эта цифра не включает людей, которые постоянно живут за границей и на оккупированных территориях. Это то количество людей, которое физически находится на территории Украины по состоянию на 1-е декабря 2019”, – заявил Дубилет.
Три метода сбора информации:
Киев стал самым населенным городом Украины. Здесь проживает 10% всего населения Украины. В Киевской области при этом проживает около 2,3 млн человек.
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