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Стала известна численность населения в Украине

Стала известна численность населения в Украине

Сегодня представили результаты работы по оценке численности населения Украины.

Об этом написал министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет на своей странице в FACEBOOK.

“Оценку мы провели за 3 месяца напряженной работы. Для государства эта работа не стоила никаких дополнительных денег”, – написал он.

Традиционная перепись населения обошлась бы в 3.4 млрд грн (бюджет, заложенный на 2020 год), а итоги мы бы получили в первом квартале 2021 года.

Численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч человек.

Распределение по полу: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин.

“К сожалению, эта цифра не включает людей, которые постоянно живут за границей и на оккупированных территориях. Это то количество людей, которое физически находится на территории Украины по состоянию на 1-е декабря 2019”, – заявил Дубилет.

Три метода сбора информации:

  • данные мобильных операторов. Взяты данные о количестве абонентов за два месяца и исключены абоненты, которые были в сети менее месяца. Исключены модемные устройства. Проведено масштабное социологическое исследование по количеству телефонов. Добавлены данные из реестров молодежи и людей пенсионного возраста;
  • “елка” – распределение людей по полу и возрасту. Использованы данные Госстата и реестров. Взяты данные Пенсионного фонда и экстраполированы через возрастную и половую информацию;
  • данные государственного реестра физических лиц.

Киев стал самым населенным городом Украины. Здесь проживает 10% всего населения Украины. В Киевской области при этом проживает около 2,3 млн человек.

По материалам Finance.UA
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