"Польские" зарплаты в Украине, как увеличение производительности - мнения читателей Finance.ua

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заговорил о повышении средних зарплат в Украине до уровня польских. В частности, чтобы удержать украинских работников на родине. Однако, его дальновидные планы по стремительному повышению заработка украинцев не принесут пользы экономике страны, считает HR-директор компании EDS-Engineering Валентина Пучка.

По ее словам, реакция рынка труда будет классической: работодатели будут вынуждены в очередной раз повышать заработную плату в стремлении удержать квалифицированных специалистов в стране. И бизнес не сможет развиваться темпами, которые позволили бы увеличивать ВВП и сокращать отставание от стран Западной Европы, если не возрастет уровень производительности труда.

Для читателей Finance.ua тема украинских заробитчан, как и тема зарплат, всегда интересна, поэтому они не стесняются оставлять комментарии и обсуждают “накипевшее”.

Например, sus_taras согласился с экспертом и считает, что искать спасение для восстановления экономики нужно в промышленном производстве. Он также заявил, что новая кредитная программа украинского правительства “5-7-9” пока не особо пользуется спросом и не имеет значительного влияния на рост экономической составляющей Украины:

Форумчанин Sam17a советует обратить внимание не только на заработные платы, ведь это не единственное, что заставляет украинцев искать лучшей жизни за пределами родной страны:

Конрад Карлович ему в ответ заявил, что такой путь действий не может быть реализован, поскольку средств на значительное повышение зарплат населению государство не имеет:

А вот пользователь yama не согласен со словами эксперта и считает, что повышать производительность на украинском рынке труда уже некуда. По его мнению, даже сейчас многие профессии требуют высокой производительности:

_hunter не считает такие умозаключения верными, поскольку производительность в производстве рассчитывается не по количеству, как в услугах. Поэтому говорить о “цепочке” профессий, которую привел для примера предыдущий комментатор, нецелесообразно:

Пользователь форума awant даже создал целый список своих советов и предложений для Президента Украины. Он считает, принятие этих принципов позволит государству “богатеть” и, соответственно, поднимать его международный имидж:

Подытожил дискуссию форумчанин warlamp, который приравнял современное явление трудовой миграции с прежним рабством с очень удобными условиями для стран, в которые выезжает работать населения: