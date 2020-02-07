В Минсоцполитики сообщили о росте средней пенсии

В Украине за три года размер средней пенсии увеличился почти вдвое, или на 1255 грн. Об этом сообщила министр соцполитики Юлия Соколовская во время выступления на заседании 58-й сессии Комиссии ООН по вопросам социального развития, которое прошло в Нью-Йорке.

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“Мы активно работаем над развитием социальных услуг и с введением в действие в этом году нового закона “О социальных услугах” усиливаем это направление. Мы вводим 17 базовых социальных услуг, усиливаем доступность и инклюзивность для детей, лиц с инвалидностью и пожилых людей”, – отметила министр.

Средняя пенсия в стране:

2017 год – 1828 грн ($68);

2020 год – 3083 грн ($123).

В рамках программы цифровизации в Украине ввели электронную трудовую книжку, электронный кабинет Пенсионного фонда, а также пенсионный калькулятор.

Также, по словам Соколовской, для поддержки родителей скоро наряду с существующими онлайн-сервисами заработает е-пенсия, е-social и е-больничный.

Министр акцентировала внимание на важности поддержки родителей. Именно поэтому с 1 сентября 2018 года Минсоцполитики обеспечило “пакетами малыша” 379 205 детей, а для почти 8 тыс. молодых родителей предоставили услугу “муниципальной няни”.

В феврале Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий для разных категорий граждан:

по возрасту – 3064 грн (получают 75,4% пенсионеров);

по инвалидности – 2641 грн (12,8%);

в случае утраты кормильца – 2916 грн (5,7%);

по выслуге лет – 4500 грн (5,4%);