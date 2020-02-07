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Зеленский объяснил, когда пенсионеры начнут получать больше

Зеленский объяснил, когда пенсионеры начнут получать больше

В Украине в ближайшее время пенсии существенно не вырастут, поскольку деньги будут вкладывать в экономику.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеоролике, который был опубликован на странице Офиса президента в FACEBOOK.

“Должны увеличивать зарплату шахтерам, учителям, медикам. Но есть бюджет. Мы же не можем просто печатать деньги. Откуда увеличение пенсий? Мы должны понять: или мы серьезно увеличиваем пенсии, или вкладываем эти деньги в инфраструктуру, модернизацию страны”, – заявил Зеленский.

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По его словам, вкладывая в экономику, в инфраструктуру страны, есть возможность, что пенсии будут расти.

“После таких инвестиций появится больше рабочих мест, будет работать больше людей. Таким образом, вырастут поступления в бюджет”, – подчеркнул Зеленский.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на первое января 2020 года в Украине 11,3 миллиона пенсионеров, из них 2,6 миллиона продолжают работать. Средний размер пенсионных выплат составляет 3082,98 грн.
  • С 1 июня 2020 года минимальная пенсия вырастет на 74 грн (4,5%) и составит 1712 гривен. Следующее увеличение произойдет 1 декабря – пенсия увеличится еще на 57 грн (3,3%).
  • К концу 2020 года в Украине трижды за год повысят максимальную пенсию. С 1 января 2020 года она составляет 16 380 грн; с 1 июля 2020 составит 17 120 грн; с 1 декабря 2020 года – 17 690 грн.

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По материалам Finance.UA
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