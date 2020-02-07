Зеленский объяснил, когда пенсионеры начнут получать больше

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В Украине в ближайшее время пенсии существенно не вырастут, поскольку деньги будут вкладывать в экономику.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеоролике, который был опубликован на странице Офиса президента в FACEBOOK.
“Должны увеличивать зарплату шахтерам, учителям, медикам. Но есть бюджет. Мы же не можем просто печатать деньги. Откуда увеличение пенсий? Мы должны понять: или мы серьезно увеличиваем пенсии, или вкладываем эти деньги в инфраструктуру, модернизацию страны”, – заявил Зеленский.
По его словам, вкладывая в экономику, в инфраструктуру страны, есть возможность, что пенсии будут расти.
“После таких инвестиций появится больше рабочих мест, будет работать больше людей. Таким образом, вырастут поступления в бюджет”, – подчеркнул Зеленский.
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