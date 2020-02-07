Как получить компенсацию за образование в 2020 году (инфографика)

Родители могут уменьшить размер уплаченных за обучение средств через возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц.

Это предусмотрено статьей 166 Налогового кодекса Украины.

Кто может получить налоговую скидку:

сам студент (если у него есть официальный заработок, с которого платит налоги);

член семьи студента первой степени родства (мать, отец, жена/муж);

государство обязуется возместить потраченные средства на оплату обучения в дошкольных, внешкольных заведениях, заведениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования.

Размер налоговой скидки:

18% от фактически уплаченной суммы;

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размер заработной платы налогоплательщика должен быть выше суммы компенсации;

при расчете возмещения учитываются фактические расходы в отчетном году;

в скидку входит оплата в заведениях профессионального и высшего образования, а также обучение ребенка в заведениях дошкольного, внешкольного и общего среднего образования.

Справка Finance.ua:

По данным Минфина, средние расчетные затраты на подготовку одного студента по государственному заказу в 2018 году составили 44,6 тыс. грн, однако по отдельным заведениям этот показатель превышает среднее по стране значение в 2-3 раза.

Подготовка специалистов вузами сконцентрирована в 5 регионах: г. Киеве и Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. На эти 5 регионов приходится 50% высших учебных заведений, получающих средства из государственного бюджета.

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