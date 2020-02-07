Как получить компенсацию за образование в 2020 году (инфографика)

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Родители могут уменьшить размер уплаченных за обучение средств через возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц.
Это предусмотрено статьей 166 Налогового кодекса Украины.
Кто может получить налоговую скидку:
Размер налоговой скидки:
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Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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