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Билл Гейтс за более $600 млн купил экояхту (фото, видео)

Билл Гейтс за более $600 млн купил экояхту (фото, видео)

Второй наибогатейший человек в мире, основатель компании Microsoft Билл Гейтс обзавелся необычной экологической яхтой, пишет Daily Mail.

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Так, корабль стоимостью 645 млн долларов работает на жидком водороде, что позволяет пройти почти 4 тыс (около 6,5 тыс км) миль прежде, чем яхте понадобится заправиться.

При этом, жидкий водород хранится в двух резервуарах при температуре -423F, что означает, что единственным выбросом является вода.

Яхта Aqua длиной 370 футов (около 113 м) выполнена в футуристическом дизайне, состоит из пяти палуб, имеет каскадный бассейн, студию йоги, массажный кабинет, “тренажерку” и рассчитана на 14 человек.

Дизайнеры студии Sinot заявили, что на оформление яхты их вдохновили морские волны, движение приливов и атмосфера открытого океана. Убранство яхты поражает роскошью и смелыми дизайнерскими решениями. Так, огромная лестница в центре яхты вращается вокруг водного объекта, где через стеклянную панель можно наблюдать топливные баки корабля.

Известно, что 64-летний Гейтс регулярно отдыхает на борту крутых яхт, но обычно только арендует их. А вот покупка собственной яхты, по данным издания, произошла впервые.

По материалам Комментарии
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