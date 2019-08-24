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Три самых дорогих яхты в мире (фото)

Роскошные яхты считаются одним из главных признаков жизненного успеха их владельцев. Некоторые готовы потратить на хорошее судно гигантские суммы. Предлагаем больше узнать о трех самых дорогих яхтах в мире.

Streets of Monaco, $1 млрд

Яхта Streets of Monaco напоминает город на воде, даже небольшую страну. Дизайнеры действительно воссоздали здесь улицы Монако с его уменьшенными копиями роскошных отелей, казино, ресторана Cafe de Paris, ночного бара La Rascasse и даже картинг-трека, повторяющего маршрут трассы Гран-при в Монако. В центре Streets of Monaco — “Атриум”, связывающий нижнее и верхнее жилые пространства, включающие по семь гостевых номеров, каждый из которых оборудован спальней, ванной комнатой и балконом. Несмотря на огромную площадь судна (почти 1,5 тыс. кв. м), отдыхать здесь могут не более 16 гостей.

Карты для тех, кто много тратит

Однако пока по “улицам Монако” никто не гуляет — яхта никому не принадлежит.

Судно, созданное в 2011 году британской компанией The Yacht Island, оказалось до того необычным, что до сих пор ждет своего покупателя. Пришвартовано оно в одном из турецких портов.

Dubai, $350 млн

Яхта длиной 162 м — настоящий плавучий город для 72 гостей и 88 членов экипажа. Это третья по величине яхта в мире.

Обычно Dubai пришвартована на искусственном острове Logo Island недалеко от летнего дворца его королевского высочества шейха Мухаммеда.

Судно мощностью 33,8 тыс. лошадиных сил развивает скорость до 26 узлов. Пассажиры и экипаж здесь размещаются на восьми палубах, а для гостей предусмотрены три лифта, бассейн, спа-салон, стеклянная лестница, множество обеденных столов, подводная лодка на случай непредвиденных погодных условий и, разумеется, вертолетная площадка.

Al Said, $300 млн

Любимая игрушка султана Омана Кабуса бен Саида плотно спрятана от глаз прессы, владелец не любит делиться информацией о своей яхте.

По слухам, на судне есть концертный зал, на сцене которого может разместиться оркестр из 50 музыкантов.

По материалам Комментарии
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