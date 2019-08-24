Три самых дорогих яхты в мире (фото)

Роскошные яхты считаются одним из главных признаков жизненного успеха их владельцев. Некоторые готовы потратить на хорошее судно гигантские суммы. Предлагаем больше узнать о трех самых дорогих яхтах в мире.

Streets of Monaco, $1 млрд

Яхта Streets of Monaco напоминает город на воде, даже небольшую страну. Дизайнеры действительно воссоздали здесь улицы Монако с его уменьшенными копиями роскошных отелей, казино, ресторана Cafe de Paris, ночного бара La Rascasse и даже картинг-трека, повторяющего маршрут трассы Гран-при в Монако. В центре Streets of Monaco — “Атриум”, связывающий нижнее и верхнее жилые пространства, включающие по семь гостевых номеров, каждый из которых оборудован спальней, ванной комнатой и балконом. Несмотря на огромную площадь судна (почти 1,5 тыс. кв. м), отдыхать здесь могут не более 16 гостей.

Однако пока по “улицам Монако” никто не гуляет — яхта никому не принадлежит.

Судно, созданное в 2011 году британской компанией The Yacht Island, оказалось до того необычным, что до сих пор ждет своего покупателя. Пришвартовано оно в одном из турецких портов.

Dubai, $350 млн

Яхта длиной 162 м — настоящий плавучий город для 72 гостей и 88 членов экипажа. Это третья по величине яхта в мире.

Обычно Dubai пришвартована на искусственном острове Logo Island недалеко от летнего дворца его королевского высочества шейха Мухаммеда.

Судно мощностью 33,8 тыс. лошадиных сил развивает скорость до 26 узлов. Пассажиры и экипаж здесь размещаются на восьми палубах, а для гостей предусмотрены три лифта, бассейн, спа-салон, стеклянная лестница, множество обеденных столов, подводная лодка на случай непредвиденных погодных условий и, разумеется, вертолетная площадка.

Al Said, $300 млн

Любимая игрушка султана Омана Кабуса бен Саида плотно спрятана от глаз прессы, владелец не любит делиться информацией о своей яхте.

По слухам, на судне есть концертный зал, на сцене которого может разместиться оркестр из 50 музыкантов.