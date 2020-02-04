0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 230 0

Новый электромобиль Tesla побил мировой рекорд еще до выхода (фото)

Новый электромобиль Tesla побил мировой рекорд еще до выхода (фото)

Новый электромобиль компании Tesla Model Y благодаря обновленному запасу хода в 507 км (315 миль) стал самым эффективным электрическим кроссовером в мире по рейтингу EPA.

Обь этом сообщает Electrek.

Читайте также: Дальнобойность Model S увеличат до 640 км

Стоит отметить, что владельцем почетного титула стала полноприводная Performance версия авто.


Фото: thedriven.io

По данным издания, Tesla сообщила, что уже начала производить Model Y с опережением графика и первые поставки клиентам начнутся в марте этого года. В своем последнем отчете о доходах Tesla также объявила, что электрический кроссовер получит увеличенный запас хода благодаря новому энергоэффективному приводу.

Впоследствии пресс-служба компании показала график, на котором сравнила параметры электрокаров, которые выпускают компании-конкуренты.


Фото: electrek.co

Стоит отметить, что EPA не делает различия для рейтинга Model Y Performance на основе различных вариантов колес. При этом Tesla представила три варианта в своем онлайн-конфигураторе: 19 дюймов, 20 дюймов и 21 дюйм, причем на сайте Tesla только 19-дюймовая версия дает запас хода в 315 миль от одной зарядки.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.