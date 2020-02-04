Новый электромобиль Tesla побил мировой рекорд еще до выхода (фото)

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Новый электромобиль компании Tesla Model Y благодаря обновленному запасу хода в 507 км (315 миль) стал самым эффективным электрическим кроссовером в мире по рейтингу EPA.
Обь этом сообщает Electrek.
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Стоит отметить, что владельцем почетного титула стала полноприводная Performance версия авто.
Фото: thedriven.io
По данным издания, Tesla сообщила, что уже начала производить Model Y с опережением графика и первые поставки клиентам начнутся в марте этого года. В своем последнем отчете о доходах Tesla также объявила, что электрический кроссовер получит увеличенный запас хода благодаря новому энергоэффективному приводу.
Впоследствии пресс-служба компании показала график, на котором сравнила параметры электрокаров, которые выпускают компании-конкуренты.
Фото: electrek.co
Стоит отметить, что EPA не делает различия для рейтинга Model Y Performance на основе различных вариантов колес. При этом Tesla представила три варианта в своем онлайн-конфигураторе: 19 дюймов, 20 дюймов и 21 дюйм, причем на сайте Tesla только 19-дюймовая версия дает запас хода в 315 миль от одной зарядки.
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