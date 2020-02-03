Дальнобойность Model S увеличат до 640 км (фото)

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Компания Tesla запустит в продажи дальнобойную Model S с запасом хода 640 км.
Соответствующую новость сообщил основатель компаний Tesla Маск во время конференции по поводу объявления финансовых результатов компании за 4-й квартал 2019-го.
“Мы быстро приближаемся к отметке 643 км для Model S”, – сказал Маск.
Фото: tesla.com
Инженер добавил, что появления 400-мильной Model S осталось ждать недолго. Планируется, что аналогичные аккумуляторы получит Model X. Обновленные электрокары должны появится в этом году.
Фото: tesla.com
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