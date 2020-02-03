Дальнобойность Model S увеличат до 640 км (фото)

Компания Tesla запустит в продажи дальнобойную Model S с запасом хода 640 км.

Соответствующую новость сообщил основатель компаний Tesla Маск во время конференции по поводу объявления финансовых результатов компании за 4-й квартал 2019-го.

“Мы быстро приближаемся к отметке 643 км для Model S”, – сказал Маск.



Фото: tesla.com

Инженер добавил, что появления 400-мильной Model S осталось ждать недолго. Планируется, что аналогичные аккумуляторы получит Model X. Обновленные электрокары должны появится в этом году.



Фото: tesla.com