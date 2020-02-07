0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 93 0

За второе полугодие 2019 года НАБУ и САП объявили подозрение 84 топ-коррупционерам

За второе полугодие 2019 года НАБУ и САП объявили подозрение 84 топ-коррупционерам

С 1 июля по 31 декабря 2019 года было сообщено о подозрении 84 топ-коррупционерам.

Такие данные были объявлены во время презентации “Отчета о деятельности НАБУ и САП во ІІ полугодии 2019 года”.

Читайте также: Депутаты приняли за основу законопроект об обличителях коррупции

“84 новых подозреваемых в топ-коррупции, больше, чем за весь 2018 год”, – говорится в презентации.

Также сообщается, что в 2019 году 438 обвиняемых в течение II полугодия 2019 года.

Справка Finance.ua:

  • Согласно законопроекту об обличителях коррупции, на денежное вознаграждение могут претендовать только те, кто разоблачил топ-коррупционеров.
  • Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №2620 особенностях определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления”.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.