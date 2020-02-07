За второе полугодие 2019 года НАБУ и САП объявили подозрение 84 топ-коррупционерам

С 1 июля по 31 декабря 2019 года было сообщено о подозрении 84 топ-коррупционерам.

Такие данные были объявлены во время презентации “Отчета о деятельности НАБУ и САП во ІІ полугодии 2019 года”.

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“84 новых подозреваемых в топ-коррупции, больше, чем за весь 2018 год”, – говорится в презентации.

Также сообщается, что в 2019 году 438 обвиняемых в течение II полугодия 2019 года.

Справка Finance.ua:

Согласно законопроекту об обличителях коррупции, на денежное вознаграждение могут претендовать только те, кто разоблачил топ-коррупционеров.