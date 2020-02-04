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Нефедов назвал три крупнейших направления украинской контрабанды

Нефедов назвал три крупнейших направления украинской контрабанды

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов озвучил основные направления борьбы с контрабандой на 2020 год.

Об этом он сообщил в интервью DT.UA.

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“Основные три направления борьбы, на которых мы сейчас концентрируемся: контейнеры в Одессе, фуры в Западной Украине, почта и авиакарго. Почему именно эти направления? Потому что они перетекают друг между другом. Эти три направления макроэкономические и перекрыть их можно только вместе, потому что люди очень легко переориентируются. Можно теоретически остановить всю Одессу, а люди (те самые) поедут в Черновцах или на Волыни. Это же касается и почты. Сжимать можно только вместе, сжимать что-то одно из них – это фикция. Можно отчитываться, что мы на 90% перекрыли схему, но контрабандисты будут только аплодировать и везти по другому направлению”, – сказал он.

Также Нефедов подчеркнул, что контрабандные схемы на таможнях Швейцарии и Украины одинаковы, но разница в объемах.

“Схемы существовали и будут существовать всегда. Схемы контрабанды в Швейцарии такие же, как и в Украине, – вопрос в объемах этих схем. Есть ли у Швейцарии занижение таможенной стоимости? Есть. Но оно составляет от общего объема импорта, скажем, 0,5%, тогда как в Украине – наверное 10%”, – резюмирует глава таможни.

По материалам Зеркало Недели
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