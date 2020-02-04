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Электрический BMW iX3 получит особые аэродинамические колеса (фото)

Электрический BMW iX3 получит особые аэродинамические колеса (фото)

Производители баварского автомобильного концерна BMW заявили о том, что полностью электрифицированная модель iX3 получит специализированные аэродинамические колеса.

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Главной особенностью новых дисков становится их легкость.

Кроме того, диски имеют особую форму, которая позволяет существенно уменьшать коэффициент лобового сопротивления.


Фото: avtodream.org

Производители уверенны, что это позволит существенно улучшить энергоэффективность электромобиля. Отметим, что при создании новых дисков были использованы новые композитные вставки.


Фото: avtodream.org

Автомобиль будет оснащен доработанным электромотором, мощность которого 286 лошадиных сил. Вместе с ним будет работать автоматическая трансмиссия и система заднего привода. На одном заряде аккумулятора можно проехать до 440 километров.


Фото: avtodream.org

По материалам Телеграф
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