Электрический BMW iX3 получит особые аэродинамические колеса (фото)

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Производители баварского автомобильного концерна BMW заявили о том, что полностью электрифицированная модель iX3 получит специализированные аэродинамические колеса.
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Главной особенностью новых дисков становится их легкость.
Кроме того, диски имеют особую форму, которая позволяет существенно уменьшать коэффициент лобового сопротивления.
Фото: avtodream.org
Производители уверенны, что это позволит существенно улучшить энергоэффективность электромобиля. Отметим, что при создании новых дисков были использованы новые композитные вставки.
Фото: avtodream.org
Автомобиль будет оснащен доработанным электромотором, мощность которого 286 лошадиных сил. Вместе с ним будет работать автоматическая трансмиссия и система заднего привода. На одном заряде аккумулятора можно проехать до 440 километров.
Фото: avtodream.org
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