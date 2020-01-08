В апреле прекратят выпускать спорткар BMW i8

BMW в апреле текущего года прекратит выпускать гибридный спорткар BMW i8, сообщает Autocar. Британский автопроизводитель готовится к началу продаж новой линейки электромобилей.

BMW i8 появился в 2014 году. Это самый главный конкурент Porsche 911. Он оснащается трехцилиндровым 1,5 л бензиновым двигателем с турбонаддувом, двумя электромоторами и литий-ионной батареей. Общая мощность такой гибридной силовой установки достигает 369 л.с. (до 2018 года – 357 л.с.).

Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды при максимальной скорости 250 км/ч. Расход топлива – 3,76 л на 100 км пути. На одной электротяге такой автомобиль проезжает 30 км.

В 2019 году появилась информация что, BMW i8 в новом поколении может превратиться в электрокар, который будет конкурировать с Tesla Roadster и Audi R8 e-tron. Но эта информация не подтвердилась.

BMW переходит на выпуск нового семейства электрокаров, в том числе компактного кроссовера iX3, седана i4 и флагманского кроссовера iNext SUV. Новый флагманский спорткар появится в течение ближайших пяти лет. Его построят на базе концепта Vision M Next 2019 года.