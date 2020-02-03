Что читатели Finance.ua думают о повышении тарифов на воду

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Ранее мы писали о том, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) одобрила решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 предприятий по всей Украине.
Стоит отметить, что тарифы на воду вырастут в среднем на 15-20% в зависимости от региона.
Например, в столице тариф на водоснабжение повышен на 13,6% – до 11,2 грн за 1 куб. м (без НДС), на водоотвод – на 6,3% до 7,96 грн за 1 куб. м (без НДС).
Читатели Finance.ua восприняли эту новость по-разному. К примеру, Конрад Карлович считает такую ситуацию нормой, а повышение тарифов – необходимостью для украинской экономики:
Ему в ответ форумчанин detroytred проанализировал такую “экономию” и ее взаимосвязь с повышением тарифов:
Наблюдательный пользователь EKO заметил, что цены на водоснабжение и водоотвод повышают регулярно – по два раза в год:
Форумчанин Watcher считает новые тарифы мелочью, в сравнении с январскими платежками за газ – обещанных снижений в платежках за тепло так и нет, по крайней мере в его личном кабинете Киевтеплоэнерго:
Есть и такие, к примеру как lestat, которые совсем не переживают по поводу сложившейся ситуации:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине повысили тарифы на водуВчера, 15:15 - 6550 31
В "Нафтогазе" сообщили, что держит тарифы на электричество для населения в УкраинеВчера, 17:20 - 2154 18
Зеленский предлагает узаконить нелегальные заводы по производству бензина10 ч. назад - 1522 16
Что читатели Finance.ua думают о единой цене на электроэнергию для населения и промышленностиВчера, 19:30 - 1938 16
Милованов рассказал, что планируют делать для более быстрого роста ВВП10 ч. назад - 1068 10
Бизнес спрогнозировал курс гривны на конец года8 ч. назад - 9590 2
Межбанк: "праздник уверенности" гривне могут испортить8 ч. назад - 3593
Акции Tesla обвалились на 17%6 ч. назад - 1826 2
Утерянное удостоверение водителя отныне можно восстановить онлайн (инфографика)Вчера, 20:05 - 1668 3
Зеленский предлагает узаконить нелегальные заводы по производству бензина10 ч. назад - 1522 16
Cadillac представил новый внедорожник (фото)6 ч. назад - 109
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 650
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1016
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 884
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 4715 1