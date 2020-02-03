Что читатели Finance.ua думают о повышении тарифов на воду

Ранее мы писали о том, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) одобрила решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 предприятий по всей Украине.

Стоит отметить, что тарифы на воду вырастут в среднем на 15-20% в зависимости от региона.

Например, в столице тариф на водоснабжение повышен на 13,6% – до 11,2 грн за 1 куб. м (без НДС), на водоотвод – на 6,3% до 7,96 грн за 1 куб. м (без НДС).

Читатели Finance.ua восприняли эту новость по-разному. К примеру, Конрад Карлович считает такую ситуацию нормой, а повышение тарифов – необходимостью для украинской экономики:

Ему в ответ форумчанин detroytred проанализировал такую “экономию” и ее взаимосвязь с повышением тарифов:

Наблюдательный пользователь EKO заметил, что цены на водоснабжение и водоотвод повышают регулярно – по два раза в год:

Форумчанин Watcher считает новые тарифы мелочью, в сравнении с январскими платежками за газ – обещанных снижений в платежках за тепло так и нет, по крайней мере в его личном кабинете Киевтеплоэнерго:

Есть и такие, к примеру как lestat, которые совсем не переживают по поводу сложившейся ситуации: