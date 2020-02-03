0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 93 0

Что читатели Finance.ua думают о повышении тарифов на воду

Ранее мы писали о том, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) одобрила решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 предприятий по всей Украине.

Стоит отметить, что тарифы на воду вырастут в среднем на 15-20% в зависимости от региона.

Например, в столице тариф на водоснабжение повышен на 13,6% – до 11,2 грн за 1 куб. м (без НДС), на водоотвод – на 6,3% до 7,96 грн за 1 куб. м (без НДС).

Читатели Finance.ua восприняли эту новость по-разному. К примеру, Конрад Карлович считает такую ситуацию нормой, а повышение тарифов – необходимостью для украинской экономики:

Ему в ответ форумчанин detroytred проанализировал такую “экономию” и ее взаимосвязь с повышением тарифов:

Наблюдательный пользователь EKO заметил, что цены на водоснабжение и водоотвод повышают регулярно – по два раза в год:

Форумчанин Watcher считает новые тарифы мелочью, в сравнении с январскими платежками за газ – обещанных снижений в платежках за тепло так и нет, по крайней мере в его личном кабинете Киевтеплоэнерго:

Есть и такие, к примеру как lestat, которые совсем не переживают по поводу сложившейся ситуации:

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.