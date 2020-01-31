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В Украине повысили тарифы на воду

В Украине повысили тарифы на воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 4 февраля одобрила решение о повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 предприятий по всей Украине.

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Об этом сообщается на сайте комиссии.

Тарифы на водоснабжение вырастут в среднем на 15-20% в зависимости от региона.

В столице тарифы водоснабжение повышены:

  • на 13,6% до 11,2 грн за 1 куб. м (без НДС),
  • на водоотвод – на 6,3% до 7,96 грн за 1 куб. м (без НДС).
  • КП “Днипроводоканал” – тариф за водоснабжение 10,74 грн за куб, тариф за водоотвод – 7,20 грн за куб.

Мои Fiнансы:

В «Киевводоканале» ранее объяснили, из чего состоит тариф на холодную воду и за что именно платят киевляне:

Составляющие тарифа на холодную воду:

  • 40% – заработная плата;
  • около 23% – средства на оплату электроэнергии;
  • 10% – стоимость оборудования и материалов для выполнения ремонтных работ;
  • 8% – расходы на инвестиционную программу;
  • 6% – средства на уплату налогов.
По материалам Finance.UA
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