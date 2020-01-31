В Украине повысили тарифы на воду

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 4 февраля одобрила решение о повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 предприятий по всей Украине.
Об этом сообщается на сайте комиссии.
Тарифы на водоснабжение вырастут в среднем на 15-20% в зависимости от региона.
В столице тарифы водоснабжение повышены:
В «Киевводоканале» ранее объяснили, из чего состоит тариф на холодную воду и за что именно платят киевляне:
Составляющие тарифа на холодную воду:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Министр предложил уравнять цену электроэнергии для населения и промышленностиВчера, 15:43 - 3813 22
Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ4 ч. назад - 1002 18
Зеленский предложил израсходовать $2,9 млрд, полученные Украиной от российского Газпрома, на дороги и медицину6 ч. назад - 735 10
Дубилет предлагает привязать размер премий президента, премьера и спикера к росту ВВПВчера, 14:16 - 859 10
Рада предварительно поддержала закон об изменениях в уплате социального взносаВчера, 19:02 - 2557 7
Выплаты по "зеленому" тарифу в 2020 вырастут почти вдвоеВчера, 17:20 - 4684
Межбанк: НБУ прилично подзаработалВчера, 18:10 - 4404
Названа расчетная стоимость гектара земли в УкраинеВчера, 21:01 - 3373 3
Межбанк: тренд по курсу снова развернется на 180 градусов4 ч. назад - 3330
В Украине изменятся правила приема документов на соцвыплатыВчера, 17:01 - 2603
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)Вчера, 15:10 - 400
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)Позавчера, 17:10 - 799
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 772
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 4232 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4719