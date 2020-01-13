Что входит в тариф на воду: разъяснение Киевводоканала (инфографика)

В «Киевводоканале» объяснили, из чего состоит тариф на холодную воду и за что именно платят киевляне.

Об этом пресс-служба коммунального предприятия написала на своей странице в FACEBOOK.

Составляющие тарифа на холодную воду:

40% – заработная плата;

около 23% – средства на оплату электроэнергии;

10% – стоимость оборудования и материалов для выполнения ремонтных работ;

8% – расходы на инвестиционную программу;

6% – средства на уплату налогов.

“Расходы на инвестиционную программу – это средства, которые Киевводоканал инвестирует в обновление сетей, повышение энергоэффективности, внедрение новых технологий очистки воды и т.д.”, – отмечается в сообщении.