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Что входит в тариф на воду: разъяснение Киевводоканала (инфографика)

Что входит в тариф на воду: разъяснение Киевводоканала (инфографика)

В «Киевводоканале» объяснили, из чего состоит тариф на холодную воду и за что именно платят киевляне.

Об этом пресс-служба коммунального предприятия написала на своей странице в FACEBOOK.

Составляющие тарифа на холодную воду:

  • 40% – заработная плата;
  • около 23% – средства на оплату электроэнергии;
  • 10% – стоимость оборудования и материалов для выполнения ремонтных работ;
  • 8% – расходы на инвестиционную программу;
  • 6% – средства на уплату налогов.

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“Расходы на инвестиционную программу – это средства, которые Киевводоканал инвестирует в обновление сетей, повышение энергоэффективности, внедрение новых технологий очистки воды и т.д.”, – отмечается в сообщении.

По материалам Finance.UA
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