Что входит в тариф на воду: разъяснение Киевводоканала (инфографика)

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В «Киевводоканале» объяснили, из чего состоит тариф на холодную воду и за что именно платят киевляне.
Об этом пресс-служба коммунального предприятия написала на своей странице в FACEBOOK.
Составляющие тарифа на холодную воду:
“Расходы на инвестиционную программу – это средства, которые Киевводоканал инвестирует в обновление сетей, повышение энергоэффективности, внедрение новых технологий очистки воды и т.д.”, – отмечается в сообщении.
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