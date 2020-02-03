Когда запустят цифровой паспорт в Украине

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсирует запуск весной 2020 года цифрового образа паспорта гражданина Украины.
Об этом он заявил во время презентации и запуска мобильного приложения «Дія».
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«Вскоре, как сказал Президент, мы презентуем новый революционный сервис – цифровой образ паспорта гражданина Украины… Это пока не система, это будет система для каждого из вас, я считаю, что весной. Это – сложный процесс. Нужна верификация и защита. Но мы это сделаем», – сказал он.
Как будет работать цифровой паспорт – через мобильное приложение «Дія», и позволит удостоверять:
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