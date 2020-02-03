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Когда запустят цифровой паспорт в Украине

Когда запустят цифровой паспорт в Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсирует запуск весной 2020 года цифрового образа паспорта гражданина Украины.

Об этом он заявил во время презентации и запуска мобильного приложения «Дія».

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«Вскоре, как сказал Президент, мы презентуем новый революционный сервис – цифровой образ паспорта гражданина Украины… Это пока не система, это будет система для каждого из вас, я считаю, что весной. Это – сложный процесс. Нужна верификация и защита. Но мы это сделаем», – сказал он.

Как будет работать цифровой паспорт – через мобильное приложение «Дія», и позволит удостоверять:

  • личность медицинского обслуживания;
    банковских операций;
  • во время получения административных,
  • гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг,
  • услуг на почте; во время путешествий железнодорожным,
  • воздушным транспортом в пределах страны на подтверждение личности на запрос полиции и правоохранителей;
  • во время приобретения товаров в магазине;
  • при входе в административные здания.

Справка Finance.ua:

  • 16 декабря 2019 года приложение “государства в смартфоне” запустилось в тестовом режиме. Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт.
  • В Минцифры обещают в начале 2020 года добавить в мобильное приложение “Дия” электронные студенческие билеты.
По материалам Finance.UA
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