Когда запустят цифровой паспорт в Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсирует запуск весной 2020 года цифрового образа паспорта гражданина Украины.

Об этом он заявил во время презентации и запуска мобильного приложения «Дія».

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«Вскоре, как сказал Президент, мы презентуем новый революционный сервис – цифровой образ паспорта гражданина Украины… Это пока не система, это будет система для каждого из вас, я считаю, что весной. Это – сложный процесс. Нужна верификация и защита. Но мы это сделаем», – сказал он.

Как будет работать цифровой паспорт – через мобильное приложение «Дія», и позволит удостоверять:

личность медицинского обслуживания;

банковских операций;

во время получения административных,

гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг,

услуг на почте; во время путешествий железнодорожным,

воздушным транспортом в пределах страны на подтверждение личности на запрос полиции и правоохранителей;

во время приобретения товаров в магазине;

при входе в административные здания.

Справка Finance.ua:

16 декабря 2019 года приложение “государства в смартфоне” запустилось в тестовом режиме. Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт.