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Украинцы в начале года продолжили продавать валюту (инфографика)

Украинцы в начале года продолжили продавать валюту (инфографика)

Население Украины в январе 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1416,3 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1313,91 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

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Таким образом, в январе снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 102,4 млн долларов, в то время как в декабре 2019 года она составляла 181,5 млн долларов.

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В конце января заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что население использовало девальвацию гривны как возможность продать иностранную валюту почти на 100 млн долларов с начала года.

По материалам РБК-Украина
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