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За 2019 год сумма вкладов украинцев в банках выросла на 36 млрд грн (инфографика)

За 2019 год сумма вкладов украинцев в банках выросла на 36 млрд грн (инфографика)

По состоянию на 1 января 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 474,44 млрд грн. Для сравнения на 1 января 2019 года этот показатель составлял 438,35 млрд грн. За последний месяц 2019 года общая сумма вкладов выросла на 11,52 млрд грн (по состоянию на 1 декабря 2019 года вкладчики держали в банках 462,92 млрд грн).

Об этом сообщает Фонд гарантирования.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало января 2020 года:

- Вклады в национальной валюте – 279,48 млрд грн (+10,85 млрд грн за месяц, +42,78 млрд грн за год);

- Вклады в иностранной валюте – 194,96 млрд грн (+0,67 млрд грн за месяц, -6,69 млрд грн за год).

При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков в банках – участниках Фонда. Также по сумме гарантиями Фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, что составляет 204,24 млрд грн.

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По материалам Finance.UA
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