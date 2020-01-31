За 2019 год сумма вкладов украинцев в банках выросла на 36 млрд грн (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По состоянию на 1 января 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 474,44 млрд грн. Для сравнения на 1 января 2019 года этот показатель составлял 438,35 млрд грн. За последний месяц 2019 года общая сумма вкладов выросла на 11,52 млрд грн (по состоянию на 1 декабря 2019 года вкладчики держали в банках 462,92 млрд грн).
Об этом сообщает Фонд гарантирования.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало января 2020 года:
- Вклады в национальной валюте – 279,48 млрд грн (+10,85 млрд грн за месяц, +42,78 млрд грн за год);
- Вклады в иностранной валюте – 194,96 млрд грн (+0,67 млрд грн за месяц, -6,69 млрд грн за год).
При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.
Полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков в банках – участниках Фонда. Также по сумме гарантиями Фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, что составляет 204,24 млрд грн.
Кстати, если вы хотите приумножить свои сбережения, переходите по ссылке. Finance.ua помогает зарабатывать больше на вкладах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВВчера, 17:24 - 10914 18
Украину должна накрыть лавина из инвестиций - Зеленский5 ч. назад - 1939 14
В Украине трижды за год повысят максимальную пенсиюВчера, 14:00 - 2066 14
Две платежки за газ для украинцев не повлияют на конечный тариф - Оржель5 ч. назад - 592 7
"Укрзализныця" вводит услугу доставки ручной клади (инфографика)Вчера, 15:45 - 1766 7
ПриватБанк ввел дополнительную комиссию при переводе средств юрлиц и ФЛПВчера, 19:00 - 21100 2
Аналитики дали прогноз курса гривны на февраль7 ч. назад - 11121 1
Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВВчера, 17:24 - 10914 18
Гоструда проверит 3000 предпринимателей: кого касается в первую очередьВчера, 16:05 - 7098
Водительские права - 2020: оформление, стоимость и срокиВчера, 20:08 - 5376
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)Около часа назад - 32
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)Вчера, 17:10 - 465
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 678
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 3764 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4590