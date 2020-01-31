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Зарплаты чиновников привязали к средним заработным платам

Зарплаты чиновников привязали к средним заработным платам

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.

В ходе совещания премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил президенту, что для выполнения его задачи правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.

«Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных лиц будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий – максимальная премия будет не более чем один оклад», – сказал глава правительства.

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Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров будет публичной и будет публиковаться ежемесячно.

«Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной плате по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже», – отметил Владимир Зеленский.

Справка Finance.ua:

  • Министр Кабмина Дмитрий Дубилет предлагает привязать размер премий президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады к росту ВВП.
  • Самая высокая зарплата – у министра иностранных дел Вадима Пристайко, который получил 234 тысячи гривен.
  • Согласно опросу Research & Branding Group, украинцы считают, что заработная плата депутатов Верховной Рады Украины должна составлять 25 334 грн в месяц.

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По материалам Finance.UA
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