Зарплаты чиновников привязали к средним заработным платам

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.
Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.
В ходе совещания премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил президенту, что для выполнения его задачи правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.
«Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных лиц будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий – максимальная премия будет не более чем один оклад», – сказал глава правительства.
Читайте также: Рада проголосовала за сокращение количества депутатов с 450 до 300 в первом чтении
Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров будет публичной и будет публиковаться ежемесячно.
«Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной плате по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже», – отметил Владимир Зеленский.
Самые интересные и важнейшие новости, а также советы, которые пригодятся для вашего кошелька – всегда в нашем телеграм-канале Finance_ukr 🤫 Переходите, подписывайтесь – с нами интересно и полезно!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украину должна накрыть лавина из инвестиций - ЗеленскийВчера, 11:04 - 3271 18
Две платежки за газ для украинцев не повлияют на конечный тариф - ОржельВчера, 10:31 - 1073 15
Министр предложил уравнять цену электроэнергии для населения и промышленностиВчера, 15:43 - 2556 13
"Укрпочта" сможет поставлять газ населению - ОржельВчера, 14:46 - 1597 6
Отдельную платежку за доставку газа обещают убратьВчера, 13:04 - 4653 6
В Нацбанке объяснили, почему растет долларВчера, 12:02 - 5267 1
Отдельную платежку за доставку газа обещают убратьВчера, 13:04 - 4653 6
Универсал Банк изменил ставки по депозитам в гривнеВчера, 13:25 - 4055
Межбанк: НБУ прилично подзаработалВчера, 18:10 - 3920
Украину должна накрыть лавина из инвестиций - ЗеленскийВчера, 11:04 - 3271 18
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)Вчера, 15:10 - 277
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)Позавчера, 17:10 - 681
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 737
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 4070 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4680