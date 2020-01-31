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Зеленский предложил израсходовать $2,9 млрд, полученные Украиной от российского Газпрома, на дороги и медицину

Зеленский предложил израсходовать $2,9 млрд, полученные Украиной от российского Газпрома, на дороги и медицину

Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить 2,9 млрд долларов, которые Нафтогаз получил от российского Газпрома по решению Стокгольмского арбитража, на инфраструктурные проекты, медицинскую сферу и энергоэффективность.

Об этом глава государства сказал во время совещания с участием представителей Кабмина и Верховной Рады, передает Офис президента.

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«Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог – это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине», – сказал Зеленский.

Подготовить соответствующие проекты документов он поручил правительству в течение двух недель.

По материалам hromadske.tv
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